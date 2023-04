Pro Vita Famiglia aderisce alla Manifestazione Nazionale ‘Scegliamo la Vita’, del 20 maggio a Roma

Poco fa attraverso un comunicato, Pro Vita & Famiglia ha annunciato la propria totale adesione alla Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” che si svolgerà a Roma il prossimo sabato 20 maggio. “In questo difficile momento di denatalità e di cultura dello scarto, dove molti giovani sono scoraggiati o addirittura invitati a non accogliere nuove vite, quindi a ricorrere all’aborto, oppure molti anziani, fragili o disabili sono trattati come un peso, vogliamo lanciare una sfida al nostro Governo e alla società: riaffermare il valore intangibile di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale”, ha quindi dichiarato Toni Brandi (nela foto), presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. “Insieme alle oltre 120 realtà che hanno già aderito alla Manifestazione “Scegliamo la Vita” – aggiunge Brandi – Pro Vita & Famiglia chiede alle istituzioni dello Stato, alle amministrazioni locali, ai partiti, alle imprese private e a tutti gli enti sociali di investire sulla vita, di combattere l’inverno demografico, di tutelare le donne e dare loro il diritto sia di lavorare che di avere dei figli, così come il diritto a non essere sfruttate e a non sfruttare i bambini nel grembo materno con quella pratica barbara che è l’utero in affitto”. Infine, conclude il presidente nel comunicato, “Vi aspettiamo tutti sabato 20 maggio a Roma in nome di chi non può più parlare: i milioni di bambini abortiti e per dire, senza se e senza ma, SI’ al diritto universale alla Vita”. Max