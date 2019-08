Problemi Instagram: nuovi down ed errori di connessione oggi 1 agosto 2019

Nuovi problemi di connessione per Instagram, il social network di fotografia per smartphone non funziona a dovere. Da diversi minuti l’app di proprietà di Mark Zuckerberg sta riportando errori di connessione che impediscono agli utenti di postare e visualizzare foto, video e Storie.

Dalle ore 19 circa, infatti, Instagram non funziona correttamente, tanti gli utenti che su Twitter stanno evidenziando il crash di oggi, giovedì 1 agosto 2019, tramite l’hashtag #InstagramDown.

Instagram Down oggi: l’app non funziona

La popolare applicazione di mobile photography Instagram non funziona. Il social network di proprietà di Facebook sta riportando gravi problemi di connessione ai server che impediscono agli utenti di tutto il mondo di collegarsi e pubblicare nuovi contenuti. Sui social network e sui servizi online come Down Right Now viene confermato il down: numerosi i report che sottolineano il malfunzionamento della piattaforma.