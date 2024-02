Professioni sanitarie Roma – Aperto un tavolo con tutti gli ordini, Funari: “Tutti insieme al lavoro per tutelare il diritto alla salute”

In occasione della Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale e del Volontariato del 20 febbraio, l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari ha incontrato, insieme alla Garante per i Diritti per le Persone Anziane Laila Perciballi, i rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie di Roma.

“Siamo tutti insieme al lavoro – ha sostenuto l’assessora Funari – per tutelare il diritto alla salute, alle cure, alla vita attiva per gli anziani. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che, ciascuno con le proprie competenze e professionalità, si spendono ogni giorno nei luoghi della sanità pubblici e privati. Abbiamo aperto un primo Tavolo di lavoro per proseguire insieme, con spirito di collaborazione, con un ricco programma di iniziative per facilitare, ad esempio, le relazioni tra generazioni e contrastare la solitudine e l’isolamento”.

“Tra i diversi progetti avviati a tutela della salute, abbiamo voluto approfondire – ha spiegato la Garante Perciballi – il tema della sicurezza e delle barriere architettoniche, perché terza età e disabilità hanno molte questioni comuni. Abbiamo promosso anche la ‘marcia per la salute (globale)’ per diffondere la cultura della prevenzione: un appuntamento annuale al ‘Villaggio per la terra’ che si terrà dal 18 al 21 aprile. E ancora, si è chiesto a ciascun professionista di mettere a disposizione un’ora al mese del proprio tempo, che diventano migliaia di ore di volontariato, a disposizione della comunità e della terza età per dare maggiore impulso alla domiciliarità”.

