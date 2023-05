Proteste a Roma – Italia viva: “E’ inaccettabile la superficialità del municipio II nell’avallare un’iniziativa filorussa”

“È inaccettabile che il Municipio II, guidato dal Partito Democratico, abbia autorizzato la mostra d’arte “ResistenZa” nei locali pubblici della Casa della Partecipazione, in via dei Sabelli. L’iniziativa, che si è tenuta lo scorso 20 maggio, richiamava, in locandina, la “Z” dipinta sui carri armati russi, che stanno spargendo orrore, morte e distruzione in Ucraina. Non è ovviamente in discussione la libertà di espressione, ma parliamo in questo caso di una sede istituzionale utilizzata per promuovere la propaganda putiniana. L’Amministrazione municipale ha dato spazi e visibilità a un regime invasore che sta mietendo migliaia di vittime e minacciando la libertà e l’Europa. Come possono essere stati così distratti e superficiali gli amministratori del PD nell’attività di controllo, consentendo di fatto lo svolgimento di una simile manifestazione? Le prese di distanza arrivate nelle ultime ore non possono certo giustificare quanto accaduto, che resta un fatto grave”.

Così in una nota congiunta Francesca Leoncini, consigliera capitolina di Italia Viva, Marco Dolfi, consigliere IV nel Municipio II e Marco Cappa, coordinatore di Italia Viva Roma.

Max