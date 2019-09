PS Plus, disponibili da oggi i giochi gratuiti di settembre

Batman: Arkham Knight e Darksiders 3: sono questi i due giochi disponibili per settembre 2019 scaricabili da oggi per gli abbonati Playstation Plus. I titoli in questione possono essere quindi scaricati gratuitamente previa sottoscrizione al PS Plus.

Due giochi di qualità per un mese che non può che far felici tutti i possessori dell’abbonamento. Batman: Arkham Knight, infatti, pur non essendo nuovissimo ha ricevuto consensi unanimi da parte di critica e pubblico. Darksiders 3 è invece uscito da pochissimi mesi, quindi tutti i curiosi potranno ora provarlo con mano gratuitamente.

Aggiornamento 12:00

Giochi di settembre, la descrizione di Playstation

Tramite il proprio sito ufficiale Playstation ha reso note le descrizioni dei due titoli scaricabili gratuitamente da oggi per i possessori del Playstation Plus:

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight è il finale esplosivo della serie Arkham, con la possibilità non solo di volare tra i tetti, ma guidare la mitica Batmobile, con la presenza di tutti gli storici nemici dell’uomo pipistrello, compreso lo Spaventapasseri. Il gioco è programmato da Rocksteady Studios.

Darksiders 3

Fai ritorno alla Terra devastata dall’apocalisse in Darksiders III, un action-adventure hack and slash in cui vestirai i panni di FURIA e la aiuterai a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. Furia, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l’equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra.