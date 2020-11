PS5, oggi 19 novembre Amazon riapre gli ordini: link, orario e come acquistare la console Sony

Oggi giovedì 19 novembre è il grande giorno per gli amanti dei videogiochi: è uscita ufficialmente Playstation 5. La nuova console targata Sony ha fatto il suo ingresso nel mercato mondiale e anche in Italia stanno recapitando i vari ordini effettuati nelle settimane precedenti. Già, perché provare a comprare la nuova PS5 senza pre-order è praticamente impossibile.

La febbre da Next Gen, sta spingendo migliaia di italiani a provare ad accaparrassi all’ultimo minuto PS5, prendendo d’assalta i siti dei vari negozi di elettronica specializzati: GameStop, MediaWorld, Unieuro e via dicendo. Col risultato di mandare in crash gli spazi virtuali delle catene senza possibilità di prenotare la console Sony.

C’è una buona notizia però per chiunque abbia deciso di comprare una PS5: Amazon ha infatti annunciato che a partire da oggi 19 novembre dalle 13, sarà possibile ordinare la nuova console Sony. La spedizione è comunque prevista per dicembre, ma è già un ottimo risultato per che chi ha voglia di immergersi nella nuova generazione di console prima di Natale.

Tra poco quindi sarà possibile aggiudicarsi nuove PS5 sul sito italiano di Amazon. Attenzione però, come successo per la prima tornata, anche in questo caso le scorte saranno limitate ed è prevedibile che vadano esaurite in poco tempo. Per acquistare una PS5 sarà quindi necessario aggiudicarsi il prodotto col giusto tempismo.

Purtroppo non ci sono trucchi per riuscirci, il consiglio è quello però di visite continuamente il sito di Amazon PS5 (QUESTO) per capire se gli ordini possano essere parti qualche minuto prima delle 13. Dall’ora di pranzo in poi sarà una lotta contro il tempo. Buona ‘caccia’.