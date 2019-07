Putin a Roma 4 luglio 2019: ecco il piano sicurezza della Questura

Il presidente russo Vladimir Putin sarà a Roma domani, 4 luglio 2019 ed è tutto pronto: si parla di uno smisurato piano sicurezza da parte della Questura, il più grande mai visto finora. Capitale blindata, green zone in centro, aree attrezzate in termini di sicurezza.

Visita di Putin a Roma il 4 Luglio 2019, ecco come Roma si prepara ad accoglierlo

Un evento boom, che prevede, per Putin di arrivare intorno all’ora di pranzo all’aeroporto di Fiumicino e ripartire alle 22 dello stesso giorno. E Roma si prepara al meglio. Sarà allestita una enorme Green zone che blinderà il cuore del centro storico.

Dalle 19 del 3 luglio alle 7 del 5 luglio scatterà il divieto di accesso ai mezzi per il trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate in tutta la Zona a traffico limitato (Ztl) del centro storico.

Aggiornamento ore 7.00

Putin blinda Roma. L’arrivo del numero uno della politica russa a Roma per il 4 Luglio 2019 implica la chiusura di diverse strade e impressionanti misure di sicurezza.

L’agenzia per la mobilità, comunica che già entro le 13 del 3 luglio intorno l’area dell’hotel St. Regis sono previsti i divieti di sosta e rimozioni di auto, moto e furgoni in tutta l’aera di via Vittorio Emanuele Orlando (tra piazza San Bernardo e piazza della Repubblica), via Parigi, via XX Settembre (tra via Pastrengo e via Vittorio Emanuele Orlando), piazza San Bernardo, l’intero parcheggio tra gli incroci con via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando e via Barbieri.

Entro le 8 del 4 luglio si ripeterà la stessa situazione per i quadranti di via dei Sabini, via del Parlamento, via del Corso (tra via San Claudio e via delle Muratte), via della Colonna Antonina, via dei Bergamaschi e piazza di Montecitorio.

Giovedì 4 luglio la chiusura riguarderà anche la zona di Villa Madama e del ministero degli Esteri. Sospese le postazioni taxi tra viale Volpi e largo Bratislava, le fermate e il capolinea Atac della linea 628 tra via Volpi e viale Antonio di San Giuliano. Deviazione invece per la linea 32.

In occasione dell’arrivo di Putin Vaticano a partire dalle 7 del 4 luglio poi, saranno chiusi al pubblico il parco di villa Aldobrandini e il giardino del Quirinale.

Nello specifico, questo è l’elenco Ecco delle strade incluse nella Green zone: piazza d’Aracoeli, via San Venanzio, largo Berlinguer, piazza San Marco, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, piazza e via di San Pantaleo, via dell’Anima, largo Flebo, via di Torre Sanguigna, via Zanardelli, piazza Ponte Umberto I, lungotevere Marzio, lungotevere in Augusta, via Luisa di Savoia, piazza del Popolo, via D’Annunzio, via Trinità dei Monti, via Sistina, via Crispi, via di Porta Pinciana, via Veneto, via Boncompagni, via Collina, va Bellisario, via Piave, via XX Settembre, piazza di Porta Pia, corso d’Italia, piazza della Croce Rossa, viale Castro Pretorio, via Vicenza, via Marsala, via De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Gioberti, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Lanza, via Cavour, largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali, via San Pietro in Carcere, piazza del Campidoglio, via delle Tre Pile.

Aggiornamento ore 13.03