Putin: “Non ritornerò mai indietro, Russia e Ucraina sono un unico popolo. I nostri soldati aiutano i civili, Kiev li usa come scudi umani”

“Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione”, altro che un paese a se stante, “Russia e Ucraina sono un unico popolo”.

Putin tenta di ‘oscurare’ Zelensky con una conferenza stampa organizzata al volo. A quanto sembra non c’è modo di dissuaderlo

Quasi a voler ‘distogliere’ l’attenzione dei media mondiali dalla conferenza stampa che negli stessi istanti il presidente ucraino Zelensky stava portando avanti denunciando l’invasione russa, dal Cremlino il presidente Vladimir Putin ha anch’egli convocato una conferenza stampa, nel corso della quale oltre che ripetere le solite minacce contro l’Ucraina (“Covo di nazisti”), ha lasciato intendere che ‘porterà il suo lavoro fino in fondo’, e guai a fermarlo.

Putin: “Ci stiamo preoccupando di fare tutto il possibile per evitare vittime civili, sto parlando anche dei cittadini ucraini”

Parlando con tono calmo, quasi senza emozioni, lo Zar ha poi aggiunto, “In Ucraina stiamo combattendo i neonazisti, che hanno mercenari stranieri, alcuni vengono dal Medio Oriente e usano i civili come scudi umani“. E le sue truppe, ha nuovamente rimarcato Putin, “Ci stiamo preoccupando di fare tutto il possibile per evitare vittime civili, sto parlando anche dei cittadini ucraini“.

Putin: “I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili, i neonazisti ucraini lo impediscono e li usano come scudi umani”

Anzi, lo Zar ha rincarato la dose, quasi capovolgendo quanto affermato da Zelensky, dipingendo l’atteggiamento ‘umano’ delle sue truppe e, dopo aver denunciato che “i nazionalisti ucraini di piazzano i veicoli blindati nelle zone residenziali“,.ha tenuto a rimarcare, ”I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili”. Piuttosto, ha denunciato ancora Putin, “i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani“, spiegando che Kiev ha praticamente proibito a moltissimi giovannei e studenti di fuggire, tenendoli in ostaggio…

Max