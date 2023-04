“Quale futuro per la storia della musica nelle scuole italiane?” Domani l’iniziativa al MIM con il Sottosegretario Frassinetti 

Domani, giovedì 27 aprile alle ore 11.30, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la Sala “Lorenzo Milani”, su iniziativa del Sottosegretario del MIM, on. Paola Frassinetti, si svolgerà l’incontro dal titolo “Quale futuro per la storia della musica nelle scuole italiane?”. L’obiettivo è riflettere, insieme con i rappresentanti delle principali associazioni che si occupano di studi musicologici, sull’opportunità di inserire una disciplina fondante come la storia della musica nei percorsi scolastici e valutare le soluzioni percorribili per l’introduzione del suo insegnamento, accanto a quello della musica pratica.

Porteranno il proprio contributo Lorenzo Bianconi, dell’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale”; Giovanni Giurati, dell’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica; Claudio Toscani, della Società Italiana di Musicologia; Agostino Ziino, dell’Istituto Italiano per la Storia della Musica. Seguiranno gli interventi della sen. Carmela Bucalo, VII Commissione Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport del Senato, dell’on. Irene Manzi e dell’on. Anna Laura Orrico, VII Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati.

Concluderanno l’incontro il Sottosegretario Paola Frassinetti e il Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione del MIM, Carmela Palumbo.

Moderatore dell’evento, Antonio Caroccia, dell’Associazione Docenti AFAM.

