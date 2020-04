Quali negozi riaprono oggi 14 aprile: l’elenco completo, le Regioni che dicono no

In attesa della tanto sospirata Fase 2, che per il momento sembra possibile a maggio, da oggi 14 aprile ci sarà un piccolo allentamento delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus.

In conferenza stampa, infatti, il premier Conte ha disposto che alcune attività commerciali e industriali potranno riaprire da oggi, a scaglioni, in quella che viene definita una fase intermedia.

14 aprile, fase intermedia coronavirus: quali attività aprono, in che giorno, quali sono le regole da seguire. Cosa riapre oggi: le Regioni dove i negozi restano chiusi

Il decreto del premier Conte ha posticipato la fine del lockdown fino al prossimo 3 maggio, ma ha disposto la riapertura per alcune realtà lavorative. Da oggi, 14 aprile, potreanno riaprire librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini.

Nel Dpcm è presente inoltre un elenco di tutte le attività commerciali e industriali che potranno riaprire, divise in tre maxi gruppi: il commercio al dettaglio, servizi per la persona, coltivazione agricole e produzioni di prodotti animali. In fondo all’articolo l’elenco completo delle attività che riaprono.

Coronavirus, quali sono le attività che riapriranno dopo Pasquetta: l’elenco e le regole da seguire

Per riaprire le attività ci saranno delle regole sanitarie molto precise da osservare. Prima fra tutte, la distanza da rispettare fra le persone e la sanificazione dei locali, compresa la corretta aerazione, da fare due volte al giorno.

In ogni negozio sarà obbligatorio fornire gli strumenti per disinfettare le mani e le mascherine se la distanza fra clienti non potrà essere garantita. Gli accessi ai locali dovranno essere scaglionati, mentre le fasce orarie di apertura saranno ampliate.

Viene disposto inoltre che nei locali più piccoli di 40 mq si potrà entrare al massimo uno alla volta e potranno lavorarci al massimo due operatori.

Eppure, oggi 14 aprile non tutte le Regioni italiane consentiranno la riapertura delle attività citate. Così hanno deciso Lombardia, Piemonte e Campania.

In Lombardia sarà permessa l’apertura dei soli negozi per neonati, mentre in Campania è stato stilato un calendario scaglionato per le riaperture.

In base al decreto, andiamo a leggere l’elenco completo delle attività che potranno riaprire da oggi, 14 aprile 2020.