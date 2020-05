Quando riaprono le autoscuole: si torna a scuola guida il 20 maggio

Quando riaprono le autoscuole? Da oggi, 18 maggio, ha inizio la fase 3 dell’emergenza coronavirus, con la rimozione delle precedenti misure restrittive per la maggior parte delle attività.

Tuttavia, alcuni settori rimangono ancora chiusi per qualche giorno, come ad esempio le autoscuole. Anche la scuola guida è rimasta in sospeso, dopo l’esplosione della pandemia da coronavirus, ma adesso tutti gli aspiranti patentati possono tornare a studiare cartelli e segnali.

Vediamo nel dettaglio quando riaprono le autoscuole, quando si può tornare a scuola guida e cosa cambia, quest’anno, per prendere la patente.

Patente, scuola guida, autoscuole: tutte le regole per riaprire, dal 20 maggio 2020

In via generale, in questa fase 3 sarà indispensabile il rispetto della distanza e il monitoraggio della temperatura corporea, che non dovrà salire oltre 37,5 gradi. Insieme al divieto di assembramento, questi sono gli aspetti fondamentali che bisognerà osservare per riaprire qualunque attività.

Fra queste, arriva anche per le autoscuole il momento di riaprire. Dal 20 maggio, infatti, si torna a scuola guida osservando delle precise regole per evitare possibili contagi.

L’esame di teoria dovrà essere svolto in postazioni provviste di plexiglas, su tre lati, per evitare il diffondersi di particelle respiratorie. Tutti gli strumenti e le suppellettili, fra cui scrivanie, monitor, sedie, andranno igienizzati al termine della prova.

Per svolgere l’esame in sicurezza, sia i candidati che gli esaminatori dovranno indossare una mascherina, dei guanti monouso, occhiali protettivi o visiera.

Le stesse accortezze devono essere seguite anche per l’esame di pratica, prima di salire sull’auto utilizzata per il test.

Cambia anche la durata delle prove, per limitare la presenza di tante persone nello stesso posto. La prova potrà durare al massimo 25 minuti, dei quali al massimo 15 minuti per l’esame pratico.