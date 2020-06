Quando riaprono le discoteche: le regole da seguire

Ballare sì, ma a distanza. E con la mascherina se non c’è almeno un metro tra una persona e l’altra. Balli lenti? Vietati. Le discoteche riaprono e si adeguano al periodo di emergenza. Dal 15 giugno l’Italia fa un ulteriore passo in avanti verso il graduale ritorno alla normalità riaprendo cinema, teatri, convegni e, appunto, discoteche.

La Fase 3 aggiunge quindi un altro tassello al suo puzzle di riaperture, che in questo modo è quasi completo in tutte le sue parti. La parola d’ordine è però sempre la stessa: vietati gli assembramenti. Che sembra quasi un ossimoro della discoteca. Ma il solo modo per dare l’ok alla riapertura dei locali è che si rispettino le regole.

Discoteche, come e dove ballare

Dal 15 giugno riaprono le discoteche, per molte persone sarà quindi l’occasione per tornare a ballare, incontrare gli amici e scatenarsi a ritmo di musica. Ma non troppo. Ci sono infatti delle regole da seguire. La prima: non tutte le discoteche riapriranno, ma solo quelle all’aperto, per limitare al massimo i possibili rischi di contagio.

Ogni locale dovrà infatti garantire almeno un metro tra gli utenti e 2 per chi accede alla pista da ballo. Si potrà ballare solamente in spazi esterni, e non saranno possibili quindi balli lenti o di contatto. Vietata la consumazione al banco e in piedi ed è invece obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’interno del locale e nella pista da ballo qualora non fosse possibile ottenere un distanziamento di almeno un metro.