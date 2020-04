Quanti soldi sono? il nuovo gioco che spopola su Facebook: possibile soluzione

In questi giorni di isolamento prolificano giochi e rebus condivisi su Facebook. Un modo per passare il tempo, mettere in moto il cervello e condividere la riposta con gli altri, in modo da creare un’interazione con il mondo esterno, seppur virtuale. Insomma, un modo carino per passare il tempo in questo periodo complicato.

Dopo i triangoli e altri giochi simili arriva il contest: quanti soldi ci sono? Lo scopo è semplice: indovinare la somma del denaro presente nella foto. Un esercizio non semplicissimo perché la disposizione di banconote e monete è resa in modo tale da trarre in inganno l’occhio meno attento.

Quanti soldi ci sono, la possibile soluzione

C’è solo un modo per venire a capo del rebus: aguzzare la vista e avere la pazienza di contare con calma ogni elemento presente nella foto. Sotto una banconota, ad esempio, c’è una moneta che spunta, probabilmente da 2 euro.

Inutile avere fretta di rispondere quindi, meglio prendersi il tempo necessario per osservare tutte le banconote e le monete. Non c’è una soluzione universale a questo gioco, ma la risposta dovrebbe essere 206, data dalla somma delle banconote e le monete presenti in foto.