“Quanto accade in Ucraina è una tragedia, ma non avevamo altra scelta”, Putin: “Fronte comune con la Bielorussia contro le sanzioni”

“Quanto accade in Ucraina è una tragedia, ma non avevamo altra scelta”,...

Nell’ambito di una visita nella regione dell’Amur, stamane nel corso di una conferenza stampa, affiancato dal leader bielorusso, Alexander Lukashenko, il presidente Putin ha affermato che “Quello che sta succedendo in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva scelta”.

Putin: “Con la Bielorussia dobbiamo rafforzare l’interazione, per fronte alle sanzioni dell’Occidente. E Lukashenko è d’accordo”

Quindi ha poi aggiunto lo ‘Zar’ “Semplicemente non c’era scelta, l’unica domanda era quando sarebbe iniziato. Questo è tutto”.

Poi Putin ha annunciato che, per fronte comune contro le sanzioni occidentali, Russia e Bielorussia “dovrebbero rafforzare la loro integrazione. Sono convinto che nella situazione attuale, in cui i Paesi occidentali hanno scatenato una guerra di sanzioni a tutto campo contro la Russia e la Bielorussia, è importante rafforzare la nostra integrazione nel quadro della nostra unione. Siamo d’accordo con Alexander su questo”.

Putin: “Sin dall’inizio ho spiegato che uno degli obiettivi era quello di aiutare la gente del Donbass, e senza dubbio ci riusciremo”

Quanto al conflitto anzi, ‘all’operazione in Ucraina’ (come lui la definisce), il leader del Cremlino si professa “convinto che la Russia riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata in Ucraina. Sarà così, non ci sono dubbi”. Quindi, dopo aver ribadito quanto “gli obiettivi” russi”, siano “comprensibili e nobili”, Putin ha ricordato come, annunciando l’avvio della ‘missione di liberazione’ in Ucraina, avesse fin da subito indicato fra gli obiettivi primari quello di “aiutare la gente del Donbass”.

Putin: “Le nostre forze, agiscono con coraggio, in maniera competente ed efficiente, in appoggio alle repubbliche popolari”

Nello specifico, ha spiegato ancora, ”Sappiamo che le nostre forze stanno partecipando ad un’operazione militare speciale. Nel Donbass, in Ucraina, portando appoggio alle repubbliche popolari, le nostre forze agiscono con coraggio, in maniera competente ed efficiente“.

Putin: “Se la Russia rischia di trovarsi isolata dal resto del mondo? E’ un qualcosa di impossibile. Abbiamo preso la decisione giusta”

Insomma, ha poi concluso Putin, “Attraverso questa operazione, i russi adottano anche misure atte a garantire la propria sicurezza. Ovviamente non avevamo altre opzioni, si tratta della decisione corretta”. Infine, sul pericolo che la Russia rischi di ritrovarsi isolata dal resto del mondo, Putin rassicura sostenendo che si tratta di “qualcosa di impossibile“. Insomma c’è poco da ribattere, per lo Zar l’invasione nasce appositamente per proteggere la popolazione di estrazione russa dell’est, ed è quindi “assolutamente corretta”.

Max