Rai, Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado oggi 26 Maggio 2020

Altro giorno, altra corsa nel mondo scolastico italiano: lo sappiamo, ormai da tanto e almeno fino a settembre le riprese delle lezioni in aula sono una utopia, e non accadrà. Per rivedere i nostri ragazzi in classe dovremmo attendere che le condizioni della pandemia da coronavirus siano tornate se non a livelli zero, almeno in una forma di gestione che oggi appare ancora lontana.

Ecco perchè si continua, in Italia, a studiare a distanza nelle ormai modalità smart con didattica da remoto. Ma è bene non lasciare nulla di intentato in questi percorsi comunque rivoluzionari per molti, ed è per questo che anche la televisione ed in particolare la Rai funge da elemento trainante in questa ottica.

Il servizio che ‘il servizio pubblico’ offre dal punto di vista delle lezioni da casa è infatti uno dei clou di questo periodo e segue una tradizione comunque già nota nella Rai. E anche oggi infatti ci saranno, nella giornata del 26 maggio 2020 importanti lezioni.

Quali, in particolare, per le primarie e secondarie di primo grado che vedremo in onda, e su quali canali? Ecco le informazioni del caso.

Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado sulla Rai

Ventiseiesimo giorno di lezioni su Rai Gulp (canale 42) e RaiPlay con “La Banda dei Fuoriclasse”: oggi Martedì 26 maggio, alle 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono come ormai ampiamente noto le lezioni per la scuola primaria, con il maestro Alex Corlazzoli.

Seguendo le indicazioni che la Rai tramite comunicato ci ha fornito, ribadiamo le materie, gli orari e gli argomenti di oggi:

9.15 Storia: la Magna Grecia;

9.40 Matematica: il Pi Greco e il numero aureo;

9.50 Storia della matematica: Archimede;

9.55 Attività motoria: gli spostamenti avanti e indietro con Daniel Lo Pinto;

10.00 Arte: Leonardo Da Vinci;

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole Secondarie di primo grado che avrà come tema “Comunicare”.

10.15 Storia delle telecomunicazioni: dai messaggeri al PC;

10.20 Breve corso lingua dei segni (con i prof. Claudio Baj e Alessandra Battagin);

10.30 Perché si dice OK (con la prof.ssa Charlotte Gandi);

10.40 I verbi (con il prof. Enrico Galiano);

10.50 Break: Khalid “Talk”;

11.00 Come difendersi dalle fake news (con la scrittrice Carlotta Cubeddu);

11.10 Storia: La Guerra Fredda;

11.20 Esperimento: i vasi comunicanti;

11.30 Parole desuete: “concinnità, illaqueare” (con la prof.ssa Mariangela De Luca);

11.40 Ed. fisica (con il prof. Francesco Cicogna);

11.50 Scienze: la forza dell’aria;

12.00 Bruxelles: al centro dell’Europa.