Rai1, palinsesto Autunno 2020: 4 serate di fiction a settimana, ecco quali e quando

L’Autunno 2020 per Rai1 presenta un palinsesto fondato sulle fiction: infatti ce ne saranno in sequenza, molte delle quali seguitissime e attese dal pubblico, e per ben 4 serate su 7 a settimana. Ma da quando? E quali saranno le fiction? E in quali serate esattamente andranno in onda? Ecco il focus sul palinsesto Rai1 fondato sulle fiction più apprezzate dagli italiani.

Rai1, autunno 2020: in tv quattro serate di fiction, quali sono e in quali giorni

La fiction sarà il fulcro di Rai 1 nella prossima stagione TV 2020/2021. Si comincia con l’autunno, quando la rete diretta da Stefano Coletta dedicherà quattro serate a settimana alle serie: ovvero lunedì, martedì, giovedì e domenica.

La prima a esordire sarà Nero a Metà 2, il sequel della fiction con protagonista Claudio Amendola. Andrà in onda di giovedì, dal 10 settembre al 15 ottobre. A seguire, attesissima, dal 22, quella con Luca Argentero in Doc – Nelle tue Mani, che concluderà la stagione – iniziata il 26 marzo – giovedì 3 dicembre.

La domenica di fiction di Rai 1 sarà invece inaugurata il 20 settembre da Claudio Gioè e Anna Valle, al centro della fiction in sei puntate Vite in Fuga. Seguirà domenica 8 novembre il TV movie su Rita Levi Montalcini (interpretata da Elena Sofia Ricci) e dal 22 novembre L’Allieva 3, con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in onda fino al 27 dicembre.

Due new entry per la serata del lunedì: dal 28 settembre al 19 ottobre ecco la serie Io ti Cercherò con Alessandro Gassman, mentre dal 26 ottobre al 16 novembre Gli Orologi del Diavolo con Beppe Fiorello.

Ma in precedenza, ecco due appuntamenti con Il Commissario Montalbano (lunedì 14 e 21 settembre), che sarà riproposto in replica anche di martedì fino al 6 ottobre; da martedì 15, poi, fino al 17 novembre, Rai 1 trasmetterà Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, andata in onda nell’autunno del 2019.

Rai 1, le fiction in onda nell’autunno 2020

Ecco in sintesi grafica le fiction in palinsesto per l’autunno di Rai 1:

LUNEDI – Il Commissario Montalbano (repliche 14-21/09),

Io ti Cercherò (dal 28/09 al 19/10),

Gli Orologi del Diavolo (dal 26/10 al 16/11).

MARTEDI – Il Commissario Montalbano (repliche dal 15/09 al 6/10),

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (repliche dal 13/10 al 17/11).

GIOVEDI – Nero a Metà 2 (dal 10/09 al 15/10),

Doc – Nelle tue Mani (dal 22/10 al 3/12).

DOMENICA – Vite in Fuga (dal 20/09 al 1/11),

Rita Levi Montalcini (8/11),

L’Allieva 3 (dal 22/11 al 27/12).

