Ratchet e Clank: Rift Apart per PS5, le novità sul nuovo gioco platform: trailer e gameplay

Ratchet e Clank: Rift Apart per PS5, le novità sul nuovo gioco...

Ci sono volute un paio di generazioni videoludiche per permettere ad Insomniac di creare un nuovo capitolo del celebre Ratchet e Clank, visto su PS4 ma solo in versione remake. Il nuovo gioco, dal sottotitolo Rift Apart è stato annunciato ieri nel corso dell’evento di presentazione della nuova PS5, che porterà con sè diversi titoli esclusivi.

Un trailer di un paio di minuti ha presentato l’iconico due di protagonisti in una versione più brillante che mai. Il video ha inoltre mostrato diverse sezioni di gameplay che hanno permesso di intravede le potenzialità del prodotto, che si districa tra articolati scenari e continui salti nel tempo e nello spazio. E proprio i portali spazio-temporali saranno una costante nel nuovo gioco.

Trailer con sorpresa

Se Ratchet e Clank sono rimasti pressoché gli stessi che conosciamo da anni, seppur definiti come non mai, la sorpresa nel trailer è arrivata verso la fine, quando a fare la sua comparsa è stata quella che a primo impatto è sembrata essere la versione femminile di Ratchet. Insomma, un altro personaggio che si aggiunge al roster.

Per quanto riguarda il gameplay è sembrato adrenalinico e coinvolgente, grazie anche ai portali spazio-temporali che permetteranno ai protagonisti di catapultarsi in un’altra epoca in un batter d’occhio o in un altro mondo, in un susseguirsi di spostamenti repentini che renderanno l’0espereiza vertiginosa e appagante. Di seguito il trailer di lancio del gioco.