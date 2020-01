Red Ronnie: “Rita Pavone? Lo scandalo semmai è la Lamborghini”

Premettiamolo subito ma, senza nulla togliere a tanti altri bravi critici musicali, quando giornalisti preparatissimi del calibro di Dario Salvatori, Marino Bartoletti o Red Ronnie sono chiamati a commentare o ‘analizzare’ artisti e canzoni, non c’è ne è per nessuno. D’altra parte, soprattutto giornalisticamente parlando, è il seguito e la condivisione di opinioni da parte del pubblico a dettare l’autorevolezza e la preparazione di chi scrive, e dunque pochi n Italia come loro tre possono vantare altrettanta credibilità e buona fede. Tutto ciò per spiegare (dove siamo arrivati!), che quanto dichiarato oggi da Red Ronnie è quanto di più chiaro e diretto possibile e, soprattutto, totalmente al di fuori dai paludati contesti politici dove in molti amano ‘sguazzare’.

“Quando Elvis Presley fece compimenti alla Pavone”

Red oggi ha ritenuto infatti di intervenire, come molti, irritato dalla piega sbagliata con la quale è stata giudicata la presenza di una ‘vecchia leonessa della musica’ (ve ne fossero oggi!) a Sanremo, come Rita Pavone: “Elettra Lamborghini, che è lì solo perché mostra il culo e perché si chiama Lamborghini, non suscita polemiche. Rita Pavone suscita polemiche perché è sovranista. Ma di che cazzo parliamo?“, ha tuonato il vulcanico giornalista-conduttore dalla sua pagina Fb, a proposito dei ritorno della Pavone sul palco dell’Ariston dopo ben 48 anni di immeritato ‘oblio forzato’. “Erano stati annunciati 22 nomi – ha spiegato Red Ronnie – Parliamoci chiaro il cast di Sanremo non è da canzone italiana. Ci sono delle cose abbastanza imbarazzanti. Ieri sera guardo la tv e sento che annunciano Tosca dopodiché sento che annunciano Rita Pavone. A sorpresa. Io non ne sapevo niente. Avevo anche incontrato il figlio di Rita Pavone la scorsa settimana e non mi aveva detto niente. Stamattina leggo le polemiche. ‘Allora essere amici di Salvini funziona!’ Ma che cazzo c’entra? Rita Pavone è un’artista con una carriera che nessuno ha in Italia a livello femminile. Rita Pavone è andata all’Ed Sullivan Show. Nessuna altra donna italiana ci è andata. Elvis Presley entrò in uno studio e le disse: ‘Ti ho visto all’Ed Sullivan Show. Brava!’. Parliamo di Elvis. Rita Pavone ha una storia incredibile oltre ad essere una persona meravigliosa. Che io legga su Twitter ‘Ah fa la sovranista’ è assurdo. Che cazzo c’entra? Ormai tutto è slogan, non c’è più analisi delle cose. Si leggono i titoli e non gli articoli“.

“Chi minchia sono i Pinguini Tattici Nucleari?”

Poi, con il ‘coraggio’ che pochi hanno mostrato di avere, il giornalista è andato a colpire il cuore della questione: “Nessuno dice: ‘Ma chi minchia sono i Pinguini Tattici Nucleari?’ Sono Big? Qualcuno sa cantare un loro pezzo? Qualcuno conosce a memoria un pezzo di Rancore o di Junior Cally? Achille Lauro torna a Sanremo. Cosa ha fatto Achille Lauro?. Dovreste dire: ‘Wow! Rita Pavone accetta di andare in gara!“.

Cosa altro aggiungere ad un’analisi così prolissa, chiara ed efficace? Come usava dire Lucio Battisti all’amico batterista Franz Di Cioccio, riascoltando una canzone appena registrata, e a suo giudizio riuscita: “Scusate er guanto!”

Max