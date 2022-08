Regione Lazio, via a progetto educazione ambientale per bambini

È stata pubblicata la seconda edizione dell’Avviso Pubblico per i “Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi”, che la Regione Lazio ha voluto riproporre dopo il grande successo della prima edizione, con 43 progetti finanziati per un totale di 420mila euro e migliaia di giovani coinvolti in tutta la Regione Lazio.

Saranno a disposizione 200mila euro che andranno a finanziare tutte le spese, con importi fino a 10mila euro, di progetti di educazione ambientale volti alla diffusione dei Contratti di Fiume e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sull’importanza dei fiumi, laghi, coste e aree marine protette, attraverso un percorso che parte dalla conoscenza e analisi del territorio, la scoperta della biodiversita, dello stato chimico-biologico dei corsi d’acqua per arrivare allo sviluppo di azioni e comportamenti virtuosi per far fronte alle criticità presenti o salvaguardare questo patrimonio ambientale.