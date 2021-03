Regione Lazio, via ai ristori: e la Raggi chiede tavolini gratis

La Regione Lazio accelera sui ristori contro l’emergenza economica generata dal Covid: dalla Pisana parte un programma che mira a anticipare il governo nel fornire supporto alle partita Iva colpite della crisi. Con una delibera gi giunta, via a 10 milioni di euro che seguono altri 529 stanziati, dei quali spesi già oltre 370. La misura è rivolta a professionisti del Lazio con reddito entro i 26mila euro, con un bonus di 600 euro cadauno, cumulabile con quello che il governo dovrebbe sbloccare per gli autonomi.

Si parla di 16mila soggetti potenziali: a breve il bando, con domanda online: tra i beneficiari, oltre ai professionisti, anche gli operatori delle strutture ricettive, chi opera nell’editoria e nel cinema, le agenzie di viaggio, chi opera nei servizi alla persona, tra cui parrucchieri e centri massaggi e di bellezza, tatuatori e addetti a sgomberi.

E, naturalmente, i ristoratori. Per i quali, a Roma, la sindaca Raggi rilancia l’idea tavolini dei caffè all’aperto gratuiti.

Un aiuto concreto ad imprenditori in difficoltà. “Lo scorso anno durante il lockdown Roma ha lanciato un modello: È fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021.”, dice la sindaca. “Per questo chiedo al Governo ulteriori risorse e di autorizzare la deroga ai vincoli. Se così non fosse rischieremmo dal 1 aprile di non poter più mettere tavolini all’aperto nel Centro Storico di Roma.”

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus abbiamo cercato di aiutare chi è stato pesantemente colpito dalla crisi: dai piccoli imprenditori ai commercianti, da chi lavora nel settore del turismo a chi gestisce ristoranti, bar, locali.

E proprio durante la cabina di regia con l’ex premier Conte avevo chiesto al Governo la possibilità per i ristoratori romani di mettere i tavolini all’aperto gratuitamente. E soprattutto di farlo in modo rapido, senza dover aspettare i lunghi tempi della burocrazia. Questo ha permesso di poter ospitare in sicurezza un maggior numero di clienti rispettando la distanza fisica prevista. È stata una boccata d’ossigeno per tutti questi imprenditori fiaccati dalla crisi, imprenditori coraggiosi, che con grande determinazione stanno resistendo. Sono al loro fianco. Avanti con coraggio.