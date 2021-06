Renzi: “Covid? Gestione passata poco chiara”

Per Matteo Renzi, “c’è chi preferisce come veniva gestita l’emergenza” coronavirus “in passato, penso ci siano troppe cose poco chiare sul passato, sui banchi a rotelle, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi che non funzionavano. Mentre 126.000 italiani che morivano di Covid c’erano centinaia di milioni di euro che venivano intascati in stranissime commissioni. Su questa vicenda occorre andare fino in fondo e io al Senato continuerò a fare la mia battaglia affinché si faccia chiarezza”, ha detto il leader di Italia viva ospite stamane a “Mattino 5” su Canale 5.