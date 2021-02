Renzi: “Draghi fino al 2023, salverà l’Italia”

“Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese”. Così Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, accoglie il nuovo capo del governo. Il leader di Italia Viva è convinto che la maggioranza ci sarà e che l’ex numero della Bce si insedierà presto a Palazzo Chigi.

“A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte – spiega Renzi – Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Il governo Draghi sarà la salvezza dell’Italia: ha messo in sicurezza l’euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezza il Recovery Plan per i nostri figli. Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni”.

“La legislatura durerà fino al 2023. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno – risponde a chi gli chiede se vede Draghi come naturale candidato alla presidenza della Repubblica – Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al governo e lasciamolo partire per la sua navigazione”.

Conclude Renzi: “Cio’ che accade in casa d’altri non mi riguarda più. Dopo di che qualcuno deve spiegare ai dem che non esiste solo il consenso per chi fa politica. Forse non crescerà il livello dei miei sondaggi ma sicuramente con Draghi crescerà il numero degli occupati”.