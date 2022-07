Renzi: “Draghi non perda la reputazione per inseguire Conte,che somiglia a un clown che non fa ridere”

Renzi: “Draghi non perda la reputazione per inseguire Conte,che somiglia a un...

Puntuale, come ogni martedì, Matteo Renzi affida alla sua enews, considerazioni e pensieri ‘in ordine sparso’ rispetto al quotidiano, soprattutto politico del Paese.

Renzi: “Draghi non perda la sua reputazione per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere”

E stavolta (ma guarda un po’!), a ragione, il segretario di Italia viva, punta il dito contro il Movimento ‘capitanato’ da Giuseppe Conte: “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere“.

Renzi: “Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio un Draghi Bis politico o un Draghi Bis tecnico”

Come spiega infatti ancora l’ex premier, “Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio un Draghi Bis politico o un Draghi Bis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra. Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al voto: meglio le elezioni dei ricattucci grillini”.

