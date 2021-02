Rider rapinato a Latina, cosa è successo

Ordine finto per cena, rider rapinato a Latina: il fattorino trova uno sconosciuto che gli punta la pistola e si fa consegnare i soldi. In via Fiuggi, nella zona alle spalle del centro commerciale Morbella, dove un “rider” è stato aggredito da uno sconosciuto armato di pistola che lo ha picchiato e costretto a consegnargli tutto quello che aveva incassato fino a quel momento, meno di duecento euro.

Al tentativo del ragazzo di opporsi alla rapina, il bandito ha reagito con violenza, costringendolo appunto a tirare fuori i soldi. E così, una volta intascato il bottino, circa centocinquanta euro, si è dileguato sparendo in fretta in una zona tra l’altro povera di sistemi di video sorveglianza che possano aiutare gli investigatori a trovare tracce del bandito in fuga.

SEGUONO AGGIORNAMENTI