Rientro a scuola, Bianchi: “Green pass fondamentale. Già assunti 40.000 insegnanti”

Da settembre le aule scolastiche torneranno a riempirsi, sempre nel segno della sicurezza. Il ritorno in classe è imminente: la maggior parte degli istituti riaprirà dal 13 del prossimo mese, data che segnerà un altro passo verso la normalità. Il decreto legge approvato il 6 agosto fissa le linee guida per il rientro a scuola, che verranno integrate con un emendamento già in lavorazione.

Tra i punti più significativi l’introduzione del green pass obbligatorio per tutto il personale scolastico. Uno strumento che il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in una lettera aperta pubblicata dal Corriere della Sera, ha definito “fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza, e non punitivo”.

Ha poi aggiunto Bianchi, sempre sul certificato verde: “Tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità. Sull’applicazione del green pass il Ministero ha già mandato una nota esplicativa alle scuole. Continueremo a sostenere gli Istituti nell’applicazione delle regole previste, così come abbiamo fatto in questi mesi”.

E ancora: “Il quadro delle misure per la ripartenza in presenza e in sicurezza comprende anche il Piano scuola, approvato con il parere favorevole di Regioni ed enti locali in conferenza unificata, e il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati”. Il ministro dell’Istruzione ha assicurato che il ministero ha già aperto le procedure di immissione al ruolo di insegnante: “Sono già 46mila i docenti assunti, l’anno scorso erano 20mila”.