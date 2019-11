Rifiuti e discariche, Forte (PD): Serve un Forum permanente con istituzioni e comitati cittadini

“A seguito dell’audizione in Regione sul tema discariche e rifiuti che interessano i territori di Aprilia e Latina, mi preme sottolineare l’importanza del fondamentale contributo offerto dai comitati civici e da tutte le persone che da tempo sono impegnate su queste tematiche. Penso sia utile proseguire con il confronto, istituendo un Forum permanente che, insieme alle istituzioni (penso a Regione, Ministero dell’Ambiente, autorità sanitarie e amministrazioni, all’osservatorio regionale per la legalità e la sicurezza ) funga da promotore di iniziative e vigili affinchè non si abbassi la guardia sui temi della legalità, della salute dell’ambiente e dei cittadini. Un forum che interessi sia Aprilia si i residenti di borgo Montello, che funga da catalizzatore e stimolo affinchè si trovi un percorso virtuoso per il risanamento dei territori”. Lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte.