Rifiuti Lazio, arresti domiciliari per Flaminia Tosini e Valter Lozza

Rifiuti Lazio, arresti domiciliari per Flaminia Tosini, direttore ciclo rifiuti Regione Lazio e Valter Lozza, ad della società NGR. La trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento della Capitale finisce al centro dell’inchiesta della Procura di Roma che ha portato i Carabinieri del Comando tutela ambientale ad eseguire una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Flaminia Tosini, direttore Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio e di Valter Lozza proprietario della Ngr e già proprietario della Mad, società che nel Lazio gestisce le discariche di Roccasecca e Civitavecchia.

Lozza avrebbe ottenuto indebitamente l’autorizzazione, per la società ‘Ngr’, per trasformare la discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

Le accuse in concorso sarebbero di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Eseguite perquisizioni nelle sedi delle società riconducibili all’imprenditore e negli uffici della dirigente presso la Regione Lazio.