Rifiuti Roma – Lega: ”Cesano come Casal Selce, scelte assurde per biodigestori. Domani alla manifestazione”

Rifiuti Roma – Lega: ”Cesano come Casal Selce, scelte assurde per biodigestori....

“Proprio come Casal Selce, distante solo pochi chilometri in linea d’aria dalla Valle Galeria, dove aveva sede la discarica più grande d’Europa, così anche Cesano è una delle zone di Roma con il più alto tasso di criticità ambientali già in essere, come l’elettrosmog di Radio Vaticana, l’impianto di depurazione del Cobis e il deposito di scorie radioattive dell’Enea Casaccia. Ebbene queste due località, nonostante tutti gli elementi ostativi, sono state scelte lo stesso dall’amministrazione PD per posizionare i due maxi biodigestori da 100 mila tonnellate cadauno e il sindaco Gualtieri non intende fare marcia indietro, anzi“.

È quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini.

“Riteniamo – prosegue – che questa sinistra, in special modo verso questi territori, abbia oltrepassato i limiti dell’accanimento e, invece di ideare mini impianti poco invasivi e a basso impatto in tutti i municipi della Capitale, prosegue col penalizzare solo alcuni quartieri.

Ecco perché domani torneremo in strada a manifestare tra Cesano e Osteria Nuova, nel XV Municipio, compatti al fianco dei cittadini e dei comitati di quartiere, senza bandiera politica, ma con fortissimo spirito di coesione e responsabilità – conclude Giannini – per dire ancora una volta no a una decisione quanto mai assurda, insidiosa e assolutamente insalubre per tutto il quadrante nord della nostra città.”

Max