Rifiuti Roma – Meleo (M5s): “Campidoglio fa scadere contratto fototrappole, l’illegalità gioisce”

“La città è talmente pulita (magari) e tutto funziona talmente bene sul fronte dei rifiuti (si fa per dire) che l’Amministrazione Gualtieri, già in ampia crisi per dissidi all’interno della maggioranza dopo un solo anno di governo, ha fatto scadere il contratto legato alla fornitura di fototrappole per il contrasto agli sversamenti abusivi.

Significa che ora siamo senza una rete di videosorveglianza che serviva a intercettare chi scarica rifiuti in maniera illecita e contro le regole.

Le fototrappole sono un presidio fondamentale per il territorio: per questo le abbiamo volute fortemente durante la scorsa consiliatura. Nel solo 2020 avevano consentito di elevare 7.000 multe. Ora, a causa della negligenza amministrativa di questa maggioranza Pd, ne siamo sprovvisti. Per la gioia di chi potrà ora ricominciare tranquillamente a operare nell’illegalità“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5s.

