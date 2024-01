Rifiuti Roma – Trabucco e Ferraro (Cg): “Bene l’operazione del Nad e la denuncia dei responsabili alle autorità” 

“Ottima notizia questa mattina nell’apprendere dell’operazione portata avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, tramite il NAD – Nucleo Decoro Ambientale, e che si è conclusa con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di due persone per sversamento illegale di rifiuti in zona Casal De’ Pazzi nel IV Municipio”, affermano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferrar.

“La nostra Amministrazione è da sempre impegnata per contrastare gli abusi, le irregolarità e gli illeciti ambientali e il lavoro del NAD, in questo ambito, risulta sempre più prezioso e strategico.

Il nostro grazie va al nuovo comandante della Polizia Locale, Mario De Sclavis, e a tutto il Nucleo per il lavoro messo in campo. Abbiamo già sottolineato, anche tramite la nostra Mozione approvata in Assemblea Capitolina negli scorsi mesi, l’importanza fondamentale che ha il rafforzamento del gruppo dedito al contrasto degli illeciti ambientali della Polizia Locale, collegandolo anche alla Polizia Metropolitana e Ama, dedicato a tali controlli: unica maniera, insieme alle fototrappole, per contrastare efficacemente questa tipologia di crimini, che determinano danni ambientali, di tipo sanitario quando questi sversamenti riguardano sostanze pericolose, ma anche di tipo economico, visti poi i costi, che ricadono sui cittadini, per rimuovere i rifiuti”.

