E’ stato pubblicato il risultato e, dunque, il punteggio del noto e attesissimo test di medicina 2019. Come è andata? Chi ha coronato il tanto agognato sogno?

Ecco tutta la verità. Oggi 17 settembre arrivano i risultati del test di Medicina e i candidati possono dunque conoscere qual è stato il loro punteggio al test d’ingresso a numero chiuso che si è svolto il 3 settembre.

Risultati test di Medicina 2019: pubblicato il punteggio oggi 17 settembre 2019 del test a numero chiuso del 3 Settembre

I punteggi si possono consultare sul portale Universitaly a cui si accede con le stesse credenziali utilizzate per iscriversi al test.

Il punteggio viene elencato, come noto, in base al codice etichetta e per entrare in graduatoria serve aver totalizzato almeno 20 punti.

Chiaramente il punteggio è cruciale per capire la propria posizione in graduatoria.

Chi conquista meno di venti punti, non infatti non entra in graduatoria ma può comunque riprovare il test il prossimo anno.

Chi supera i venti punti è tra gli “idonei” inseriti nella graduatoria. Pur non sapendo ancora a quale facoltà è “assegnato” o “prenotato” il candidato può almeno sapere quante sono le possibilità di entrare (il punteggio massimo è di 90 punti).

Per chi dimentica il codice etichetta basta invece andare sul sito del Miur e da lì scaricare le soluzioni del test medicina 2019 nella sezione “Accesso programmato”.

Ricordandosi le le risposte, basta fare il calcolo usando la medesima tabella di punteggio del test: 1,5 punti per ogni risposta giusta, -0,4 per le risposte sbagliate e 0 punti per le risposte non date.

Il 27 settembre gli aspiranti medici potranno consultare sulla propria pagina Universitaly tutto il loro test d’ingresso, con il punteggio e la scheda anagrafica. Il primo ottobre verrà pubblicata la graduatoria unica nazionale del Miur che stabilirà.