Roberto Facchinetti: chi è l’altro figlio di Roby Facchinetti e fratello di Francesco Facchinetti

Non sono in tantissimi a sapere che uno dei volti storici dei Pooh, Roby Facchinetti, ha un altro figlio famoso: si tratta di Roberto Facchinetti, nato dall’unione con Giovanna Lorenzi, sua seconda moglie e terza compagna in generale.

Roberto Facchinetti: chi è, età, vita privata del figlio di Roby Facchinetti dei Pooh ospite a Vieni da Me

Roberto Facchinetti è nato nel 1987 per esattezza il 19 febbraio. Il suo nome potrebbe indurre in confusione, visto che sembrerebbe chiamarsi esattamente come il suo illustre papà. In realtà per il leader dei Pooh il nome Roby è una sorta di pseudonimo: infatti, all’anagrafe il cantante si chiama Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti.

Nella sua vita, Roberto Facchinetti ha in qualche modo seguito le orme di suo padre. Inizialmente, infatti, è stato parte dello staff di Roby Facchinetti, poi ha collaborato anche con il fratello Francesco Facchinetti nel corso del talent The Voice.