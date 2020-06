Roma, 14enne investito e ucciso: alla guida un ragazzo di 22 anni

Aveva da poco festeggiato l’ultimo giorno di scuola con gli amici. Stava tornando a casa Mattia, un ragazzino di 14 anni, quando è stato investito e ucciso a Roma, in zona Infernetto. Molti testimoni dicono stesse attraversando sulle strisce pedonali: una Peugeot 108 lo ha travolto, finendo la sua corsa davanti la scola Mozart.

Alla guida un ragazzo di 22 anni sotto shock, trasportato al Grassi dove è stato sottoposto ai test di rito, risultando – rivela Repubblica – positivo ad alcool e droghe. A nulla è servito il tempestivo arrivo del personale sanitario sul luogo dell’incidente. Il 14enne ha perso la vita davanti a molti compagni di scuola e alle loro famiglie.

Straziante l’ultimo saluto della madre, arrivata sul punto dell’impatto, distante pochi metri dalla casa del ragazzo. A ottobre Mattia avrebbe compiuto 15 anni, aveva da poco finito i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico, in attesa dell’estate. Il conducente dell’auto invece è in attesa del processo per direttissima.