Quindicenne precipita dal balcone di una casa nel centro di Roma, il ragazzino è grave. E’ accaduto poco fa nella sua abitazione al terzo piano di via Belsiana. L’adolescente è stato portato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù. Da accertare la dinamica dei fatti. Sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Lucina che ascolteranno i genitori, presenti in casa, appena sarà possibile.