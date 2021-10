Incidente mortale oggi a Roma. Una 22enne ha perso la vita questa mattina in via di Lunghezzina, all’altezza del civico 154, nella zona a est della Capitale. L’auto sarebbe l’unica coinvolta. Sul posto, intorno alle 7.30 di questa mattina, sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.