Roma, altro incendio: ecco dove. Momenti di panico ieri sera a Roma dopo l’incendio scoppiato in una villetta a Casal Lumbroso. Due bambini e un adulto sono stati tratti in salvo dalle fiamme che avevano coinvolto il piano terra di una bifamiliare in via di Massimilla alla periferia ovest della Capitale. L’intervento di soccorso è scattato alle ore 20:30 circa di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte.