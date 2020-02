Roma, Atac: collaudate scale mobili Metro Magliana e Furio Camillo. In corso collaudi a Lepanto

Si è svolto ieri con esito positivo il collaudo di una scala mobile sottoposta a revisione speciale nella stazione della metro B di Magliana. Lo comunica Atac. L’impianto sarà rimesso in esercizio dopo il rilascio della documentazione da parte degli Enti che ne autorizzano la riattivazione. Il collaudo del secondo impianto di Magliana è previsto all’inizio della settimana prossima. Sono oggi in corso attività di collaudo per revisione speciale dei tre servoscala della stazione della metro A di Lepanto.

Collaudata nei giorni scorsi con esito positivo anche una scala mobile alla stazione metro A di Furio Camillo. Proseguono poi, tra le altre, le attività sugli impianti di Baldo degli Ubaldi e Cornelia, soggetti a revisione ventennale. In particolare, nella stazione Baldo degli Ubaldi, riaperta il 10 gennaio scorso dopo la riattivazione di sei impianti sui dodici esistenti, altre tre scale mobili sono state collaudate nei giorni scorsi e per le ultime tre è previsto l’inizio delle attività di collaudo a partire dalla prossima settimana.