Roma, Atac: nel 2019 multati ogni giorno 630 passeggeri senza biglietto

Il 2019 è stato un anno record per il settore della verifica di Atac. In totale sono stati controllati quasi 4 milioni di passeggeri (3.920.739), il 38% in più rispetto al 2018. Di rilievo anche il risultato relativo alle sanzioni emesse, arrivate, nel corso del 2019, a quasi 230 mila, il 34% in più rispetto al 2018. In media, quindi, ogni giorno sono stati trovati senza biglietto e multati circa 630 passeggeri. Lo comunica Atac.

L’adozione dei nuovi pos, messi a disposizione dall’azienda alle squadre di verifica per pagare con carte elettroniche le sanzioni, ha consentito inoltre un notevole aumento delle multe saldate entro i primi cinque giorni. Nel corso del 2019, infatti, il numero di questi verbali ha superato la soglia degli 80 mila, segnando una crescita del 97% rispetto al 2018, per un valore totale di circa quattro milioni e mezzo di euro.

I numeri del 2019 confermano quindi il trend di continuo miglioramento nel settore della verifica, che già nel 2018 aveva fatto segnare una crescita significativa, rispetto al 2017, delle sanzioni, dei passeggeri controllati e dei verbali pagati entro i primi cinque giorni.