Roma, bus contro albero in via Cassia: autista ascoltato nelle prossime ore

Potrebbe essere ascoltato già nelle prossime ore l’autista dell’autobus Atac linea 301 che ieri si è scontrato contro un albero in via Cassia a Roma. L’uomo di 40 anni si trova in osservazione medica all’ospedale. Atteso il referto medico che indicherà se il conducente abbia avuto un malore alla guida. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal malore alla distrazione per guida al cellulare. Verranno effettuate perizie sui due telefoni cellulari sequestrati all’autista (uno personale e uno di servizio) e sull’autobus per verificare lo stato del mezzo al momento dell’incidente. La Polizia locale di Roma dovrà raccogliere inoltre le testimonianze dei passeggeri presenti sul mezzo al momento dell’incidente. Sono circa 40 le persone ferite trasportate ieri in ospedale: una sessantina il totale di chi è stato refertato nel corso della giornata.