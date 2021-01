Roma, bus in fiamme a Tor Vergata: era in servizio dal 2003. Un bus Atac della linea 506 è stato completamente distrutto in un incendio questa sera a Roma in zona Tor Vergata. Le fiamme sono divampate mentre il mezzo era in via Casilina all’altezza del civico 1583 incrocio con via del Torraccio di Torrenova. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto dalle 20.30 circa i vigili del fuoco e la Polizia locale di Roma capitale. In una nota Atac informa che “la vettura era in servizio dal 2003”.

Seguono aggiornamenti