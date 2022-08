Roma Capitale – Cicculli (SCE): “Al lavoro per destinare risorse quinquennali per i servizi Antiviolenza”

Roma Capitale – Cicculli (SCE): “Al lavoro per destinare risorse quinquennali per...

“Puntiamo sulla continuità dei servizi e sulla rete antiviolenza di Roma Capitale per dare risposte concrete alle donne che escono da situazioni di violenza” dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli al termine della seduta odierna.

“Stiamo lavorando con l’Assessorato e il Dipartimento Pari Opportunità per avviare procedure di affidamento quinquennali per due CAV e quattro Case tra rifugio e semiautonomia, stanziando circa 800mila euro all’anno. Dopo bandi con scadenze troppo brevi, ora vogliamo guardare lontano con una strategia di medio e lungo periodo che riguarderà progressivamente tutta la rete antiviolenza del Comune. Nel 2021, come si evince dal report del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale, più di 3500 donne si sono rivolte a un servizio antiviolenza e i numeri non accennano a diminuire. Ciò ci impone di lavorare a 360 gradi nel migliorare la risposta delle Istituzioni alle evidenti richieste di sostegno da parte delle donne. La delibera già portata dall’assessora Lucarelli in Giunta ha trovato il parere favorevole della Commissione che presiedo e andrà presto in Commissione Bilancio. Sono molto fiduciosa che a breve riusciremo ad arrivare all’obiettivo prefissato” conclude Cicculli.

Max