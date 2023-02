Roma Capitale, De Santis (LcR): “Riqualificazione caserme, assessora Segnalini rivolga le stesse attenzione a sedi Polizia Locale”

“La riqualificazione di cinque caserme dei carabinieri e di sei caserme dei vigili del fuoco è una notizia che fa indubbiamente piacere e non può che essere accolta positivamente.

Ciò premesso, l’invito che facciamo all’assessora Segnalini è quello di guardare anche in casa propria, ovverosia alle condizioni in cui versano le sedi del Corpo di Polizia Locale, sempre più fatiscenti e al limite della praticabilità. Di esempi, in tal senso, ne potremmo elencare a iosa. Tanto per citarne uno, la sede della PL di via Macedonia è oramai un dormitorio per i senzatetto poiché priva di ogni più elementare requisito di sicurezza da diversi anni. Per non parlare della sede X mare, i cui lavori sono bloccati a causa di una variante in corso d’approvazione.

Auspichiamo, dunque, che il Sindaco e la Giunta possano volgere le proprie attenzioni anche verso un Corpo sempre più mortificato da una gestione amministrativa che pare del tutto indifferente alle sue sorti e alle sue necessità”

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

