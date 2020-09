Roma, carabiniere uccide ladro durante un furto. Ferito un militare

Nella notte di sabato scorso, 19 settembre, un carabiniere ha sparato e ucciso un ladro in via Paolo di Doni, zona Eur, quadrante Sud della Capitale, per difendere un collega. I due militari erano intervenuti in seguito a una segnalazione di due persone sospette all’interno di uno stabile. Una volta sul posto hanno tentato di bloccare un malvivente, che ha reagito colpendo al petto un carabiniere con un cacciavite.

L’altro militare ha così sparato due colpi nei confronti dell’aggressore. La vittima è un siriano di 54 anni con regolare permesso di soggiorno e precedenti penali. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i colpi sono stati esplosi dall’alto verso il basso per non ledere organi vitali. I magistrati non hanno ancora aperto formalmente un’indagine e attendono una prima informativa sui fatti.

Mario Bonito