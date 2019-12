Roma, cassonetti in fiamme nella notte da Prati a La Rustica

Decine di cassonetti in fiamme nella notte a Roma. Gli incendi sono scoppiati in diversi quartieri della città da Prati a

Montemario al Nomentano, Tuscolano e La Rustica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero alle vicine automobili.

Le vie interessate dagli incendi dei cassonetti sono: Piazzale Jonio all’incrocio con Via dei Prati Fiscali, Via Calpurnio Fiamma 11, Via Monte Cervialto incrocio Via di Valle Melaina, Via San Godenzo incrocio Largo San Godenzo, Via del Casalone, Via di Vermicino 70, Piazza Menenio Agrippa incrocio Via Nomentana, Via Decio Azzolino 52, Via Pollenza incrocio Via del Casale di San Basilio

Via delle Spighe 8, Via Giovanni Battista Scozza 15.