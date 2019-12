Roma, chiusa stazione Repubblica metro A: danni da maltempo

Per “danni da maltempo” Atac informa che sulla Metro A è chiusa la stazione Repubblica. “I treni – spiega Atac – transitano senza fermarsi. Utilizzare le vicine stazioni di Termini e Spagna”.



Problemi anche sulla Roma-Lido dove questa mattina all’ora di punta la circolazione è stata rallentata per una decina di minuti a causa di un treno guasto a Vitinia direzione Porta San Paolo.

Aggiornamento ore 10.26

Atac comunica che “la stazione Repubblica è stata riaperta esclusivamente per i viaggiatori in discesa dai treni e in uscita. Per accedere ai treni direzione Battistini<->Anagnina utilizzare la fermata Termini”.

Aggiornamento ore 11.14