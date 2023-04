Roma, clochard morto alla Garbatella: ipotesi overdose

Steso a terra con una siringa accanto. Così un senza fissa dimora è stato trovato domenica mattina da un passante a Roma in zona Garbatella. Inutile l’arrivo dei soccorsi allertati in via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 112. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo un 37enne straniero senzatetto.

Non solo la presenza della siringa appena usata, ma anche l’assenza di segni evidenti di violenza sul corpo fanno pensare che il clochard possa essere morto per una overdose. Nei pressi sarebbe stata trovata anche dell’eroina. Al momento l’ipotesi più accreditata è che possa essere morto durante la notte tra sabato e domenica proprio per overdose.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della Garbatella e il medico legale. La salma è stata poi traslata all’obitorio del Verano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(eg)