Roma: Comes (Fdi), ‘con Michetti lavoro primo obiettivo, snellire burocrazia o perdiamo tutti’

“Il lavoro deve essere il nostro obiettivo. Dai più giovani a chi più adulto lo ha perso e vuole rientrare per continuare a sentirsi in pace con se stesso e con le persone di cui ha la responsabilità. E a Roma si deve subito iniziare snellendo tutte le procedure per aprire un attività. Perché se sempre più donne e uomini decideranno di non aprire più un’impresa, commerciale o produttiva, per la guerra che deve iniziare con la folle burocrazia romana, non si riuscirà più a produrre posti di lavoro e ricchezza diffusa. E a quel punto avremo perso tutti. Nessuno escluso”. Lo ha detto l’imprenditrice romana Lisa Comes, candidata con Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Roma, in piazza del Popolo per ‘L’Italia del Riscatto’, la manifestazione di Fdi a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, dove si è da poco concluso l’intervento dal palco di Giorgia Meloni.