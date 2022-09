‘Roma Creative Contest 2022’: ecco i vincitori dell’undicesima edizione del Festival dei Cortometraggi

“Bisogna ripartire dai cortometraggi”. Parola di Dario Argento, presidente di giuria dell’edizione 2022 del Roma Creative Contest, festival di cortometraggi che in questa sua undicesima edizione ha raggiunto un successo di proporzioni eccezionali.

Oltre 5.000 presenze nelle serate di proiezione al Cinema Troisi, Teatro Garbatella e Sala Umberto, l’open day dedicato ai mestieri del cinema al WeGil di trastevere, sold out per la serata di premiazione che ha visto salire sul palco per consegnare i premi Camilla Cormanni, Fulvio Firrito, Frank Matano ed Emanuela Fanelli, i giurati della sezione Documentari – Fabrizio Zappi, Gioia Avvantaggiato, Ilaria Fraioli, Gino Clemente – e infine Dario Argento che ha premiato BIG di Davide Pini come miglior corto italiano 2022.

I giurati hanno consegnato premi per un valore di oltre 50.000€ tra beni e servizi grazie alla collaborazione con alcuni partner storici come Laser Film, D -Vision, Camera Service e Videloop.

L’appuntamento con il Roma Creative Contest è per l’anno prossimo, con un’edizione 2023 ancora più ricca e sorprendente.

A seguire tutti i premi dell’undicesima edizione

Premio Miglior Corto Italiano

“BIG” di Daniele Pini – Vince un noleggio presso D-Vision Italia di Roma di tutta l’attrezzatura necessaria per girare un cortometraggio di 4 giorni in ARRI Alexa, compreso materiale macchinisti e materiale elettricisti.

Miglior Corto Internazionale

“WORK IT CLASS!” di Pol DigglerVince un contratto di distribuzione internazionale offerto da WeShort.

Miglior Corto Documentario

“THE QUEEN OF BASKETBALL” di Ben Proudfoot

Premio DOC-IT

“LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO PIÙ GRANDE DEL MONDO”

di P. Bonfadini, I. Cotroneo, D. Morando – Vince un noleggio presso Videoloop di Roma di tutta l’attrezzatura necessaria per girare un documentario.

Premio Miglior Corto di Animazione

“THE SOLOISTS” di M. Abdollahinia, F.E. Woldehawariat , R. Issaka, C. Jamneck, Y. Liu

Vince una tavoletta grafica professionale offerta dalla Wacom.

Premio Miglior Sceneggiatura

Daniele Pini e Nicoletta Senzacqua per “BIG”

Premio Miglior Fotografia

Daniele Ciprì per “DREAM” – Vince la post-produzione video di 3 giorni per il prossimo cortometraggio presso Laser Film

Premio Migliori Musiche

Roberto Re David per “CHIUSI ALLA LUCE”

Premio Miglior Attore

Lino Musella per “DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO”

Premio Miglior Attrice

Chiara Ferrara per “REGINETTA”

Premio “ELIA” al Miglior Giovane Emergente

Chiara Ferrara per “REGINETTA”

Premio intitolato alla memoria dell’attore Elia Pietschmann, scomparso nel 2019. Il nuovo premio sarà consegnato al Miglior giovane emergente del Festival.

Premio del Pubblico

“L’UOMO MATERASSO” di Fulvio Risuleo

Premio Miglior Videoclip Musicale

“PARTENOPE” / Liberato – diretto da Francesco Lettieri

Il Festival si svolge con il patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, la Fondazione Roma Lazio Film Commission, e con il sostegno di Regione Lazio, Luce Cinecittà e MIC. La manifestazione è sponsorizzata da Enel e Fineco e si svolge in partnership con D-Vision, Camera Service, Laser Film, Videoloop, WeShort, Wacom, Rai Cinema Channel, Doc.IT, Shot Academy, Baburka, Master MAI, Mr.Brown.

Contatti www.romacreativecontest.com

info@romacreativecontest.com

Max