Roma, crollo palazzina, ecco dove e cosa è successo

Tre feriti nel crollo della palazzina di 2 piani avvenuto a Roma, o meglio, nel centro storico del piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma.

Un boato e poi il disastro: 3 persone estratte vive dalle macerie dell’edificio dove abitavano una famiglia e un uomo di 40 anni. Il più grave l’uomo che viveva in un appartamento al piano inferiore. Ferita lieve per il ragazzo e per una donna che si trovava in un edificio vicino: l’ipotesi sembra essere quella della fuga di gas ma sono ancora in corso indagini.