Roma, Diaco (M5S): “Nomina Prestipino a Garante animali un’occasione sprecata, serviva nome dell’associazionismo”

“L’ex parlamentare Pd Patrizia Prestipino (nella foto), è stata nominata Garante degli animali di Roma Capitale: un’occasione sprecata. Dopo anni di attesa avremmo auspicato una nomina non politica, che provenisse dal mondo delle associazioni animaliste e che fosse quindi in grado di coordinare il lavoro su Roma con esperienza e competenza. Invece ci ritroviamo a constatare come il benessere animale sia solo una tematica secondaria per questa amministrazione“.

Così in una nota il consigliere capitolino M5S e Vice Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco.

Max